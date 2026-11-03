Venga La Alegría | Programa 3 de noviembre 2026 Parte 2 | Lancer retó al Capi, el mensaje de la medium a Kristal Silva, los mejores juegos y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 3 de noviembre 2026, parte 2: Sylvia Pasquel comparte cómo lució su ofrenda de Día de Muertos, el novio de Alicia Villarreal anuncia que incursionará en la comedia, el reportaje de Samantha Núñez y Lancer sacó sus mejores pasos en Gánale al Capi. También, repasamos los mejores momentos del Exatlón del 2 de noviembre 2026 y lo que la medium Noelia Pace le dijo a Kristal Silva sobre su abuelita. Además, jugamos Ultimátum, Sin Palabras y Los Récords de VLA. ¡Venga La Alegría!