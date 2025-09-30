“Detrás de las cámaras también somos personas”, Sofía Castro reacciona al zafarrancho que vivió con Angélica Rivera en el aeropuerto
Tras el zafarrancho que se armó en el aeropuerto con Sofía Castro y Angélica Rivera, la joven actriz emitió un comunicado mostrando su incomodidad.
Luego del reciente zafarrancho que se armó en el aeropuerto con Sofía Castro y Angélica Rivera, la joven actriz emitió un comunicado mostrando su incomodidad ante la situación. Aclarando que no está molesta con lo que sucedió, pidió respeto y habló sobre poner límites.
