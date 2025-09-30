inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

“Detrás de las cámaras también somos personas”, Sofía Castro reacciona al zafarrancho que vivió con Angélica Rivera en el aeropuerto

Tras el zafarrancho que se armó en el aeropuerto con Sofía Castro y Angélica Rivera, la joven actriz emitió un comunicado mostrando su incomodidad.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Luego del reciente zafarrancho que se armó en el aeropuerto con Sofía Castro y Angélica Rivera, la joven actriz emitió un comunicado mostrando su incomodidad ante la situación. Aclarando que no está molesta con lo que sucedió, pidió respeto y habló sobre poner límites.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×