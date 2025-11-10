"¡Defraudada por México!”, Susana Zabaleta exige justicia tras sufrir robo en su casa

inklusion logo Sitio accesible
TV Azteca

Susana Zabaleta da sus primeras declaraciones tras el reciente robo que sufrió a su casa mientras vacacionaba en Australia; la actriz asegura que es la cuarta ocasión que le sucede y menciona los daños colaterales del siniestro.

