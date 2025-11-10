"¡Defraudada por México!”, Susana Zabaleta exige justicia tras sufrir robo en su casa
Susana Zabaleta da sus primeras declaraciones tras el reciente robo que sufrió a su casa mientras vacacionaba en Australia; es la cuarta ocasión que le sucede.
TV Azteca
Susana Zabaleta da sus primeras declaraciones tras el reciente robo que sufrió a su casa mientras vacacionaba en Australia; la actriz asegura que es la cuarta ocasión que le sucede y menciona los daños colaterales del siniestro.
Galerías y Notas Azteca UNO