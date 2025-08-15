inklusion logo Sitio accesible
Tadeo sufre tremenda traición en Survivor México Héroes y Villanos: Así reaccionó Kristal Silva

Te invitamos a ver el Duelo de Extinción de Survivor México Héroes y Villanos que se transmite de lunes a viernes a las 7:30 de la noche, por Azteca UNO.

Kristal Silva, Mauricio Barcelata y Viviann Baeza reaccionan a la traición que recibió Tadeo al ser enviado al Duelo de Extinción en Survivor México Héroes y Villanos, que se transmite de lunes a viernes a las 7:30 de la noche, por Azteca UNO.

