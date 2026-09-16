Manelyk y Kunno se preparan para las votaciones de La Granja VIP, ¡tacharon a una Granjera de insignificante!
Los bandos en La Granja VIP cada vez son más evidentes, por eso Kunno y Manelyk saben que deben ser muy inteligentes a la hora de nominar a sus rivales.
Los Miércoles de Asamblea en La Granja VIP Segunda Temporada llevan al límite a los Granjeros y las estrategias empiezan a trabajarse en los equipos. Por ejemplo, Kunno está indeciso de contra quién se irá y piensa observar el panorama antes de actuar; mientras que Manelyk sigue dudando si nominar a Mónica Escobedo por su rivalidad cantada, pues no quiere darle atención cuando realmente no le toma importancia.