Venga La Alegría | Programa 16 de septiembre 2026 | ¡Celebramos la independencia de México!

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 16 de septiembre 2026: ¡Hace 216 años inció la lucha por la libertad y así celebramos la independencia de México en VLA! Ninel Conde revela cómo sacó adelante a su hija Sofía sin el apoyo de Ari Telch, los integrantes de Kabah muestran su apoyo a Federica Quijano con el traslado de su hijo, Sergio Sepúlveda explicó Con Peras y Manzanas el caso del fallecimiento de la estudiante española de intercambio en la UAEM Claudia Tacoronte y Emir Pabón se dijo orgulloso de ser mexicano.

También, una exhibición de quebradita, el reportaje de Víctor Landeros, los experimentos de Inter ¿Neta? y la receta de flautas ahogadas en salsa de xoconostle. Además, repasamos todo lo que sucedió en La Granja VIP ayer 15 de septiembre, mucha música mexicana, jugamos Sin Palabras y los elogios de Jorge D’Alessio a Danna por Mentiras. ¡Venga La Alegria!