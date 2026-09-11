¿Todos contra Rafa Mercadante? Esto pasó en la noche de ayer en La Granja VIP ¡Surge más POLÉMICA!
El día de ayer se vivió una nueva dinámica en La Granja VIP, donde los Granjeros y Peones podían “bloquear” la Salvación de uno de los nominados y este fue el resultado.
Durante la dinámica “Echar tierra” en La Granja VIP, la mayoría de los Granjeros se posicionaron frente a Rafa Mercadante, esto limitando su participación en la Salvación. María Karunna fue la ganadora de la Salvación y esta noche, ella podría cambiar todo en la competencia.