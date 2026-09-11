“Le urgía hacerse notar": Ivonne Montero reacciona al ENCONTRONAZO de Niurka con Manelyk en La Granja VIP (VIDEO)
Para Ivonne Montero está más que claro que Niurka solo esperaba la oportunidad de pelearse con alguien y le aconsejó a Manelyk ignorarla en La Granja VIP.
La fuerte pelea que Manelyk tuvo con Niurka puso a La Granja VIP de cabeza, pues ninguno de los Granjeros vio venir que terminarían entre insultos y gritos. Y la que no dudó en dar su opinión, fue Ivonne Montero, que aseguró que esta fue la oportunidad que la cubana estaba esperando para tener visibilidad en el programa, pues desde hace días se dio cuenta de que la estaba provocando y por eso ha preferido ignorarla.