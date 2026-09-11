“Estás tan sola, que tienes que pagar para que te den amor": Manelyk y Niurka tienen FUERTE PELEA en La Granja VIP

La calma le duró muy poco a Niurka y Manelyk en La Granja VIP Segunda Temporada. Y tras varios días tratando de ignorarse, las dos finalmente estallaron y terminaron peleándose por la pronunciación de una pelea. Rápidamente las cosas se salieron de control y se gritaron de todo; Mane se burló de la cubana por supuestamente pagarle a su novio; mientras que ella le dijo que no tenía cerebro y no pensaba.