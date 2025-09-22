¿Transformarán el Auditorio Nacional en un antro noventero? ¡Esto es lo que preparan para el 90s Pop Tour!
¡Tremendo ‘discotecon’! Alan y Claudio Yarto nos visitaron para contarnos todos los detalles del 90s Pop Tour y nos anticiparon que, además de escuchar los grandes éxitos de aquella década, van a montar una gran pista de baile. ¡Ojo al prometedor cartel!
