¿Transformarán el Auditorio Nacional en un antro noventero? ¡Esto es lo que preparan para el 90s Pop Tour!

Alan y Claudio Yarto nos visitaron para contarnos todos los detalles del 90s Pop Tour y nos anticiparon que, además de escuchar los grandes éxitos de aquella década, montarán una pista de baile.

¡Tremendo ‘discotecon’! Alan y Claudio Yarto nos visitaron para contarnos todos los detalles del 90s Pop Tour y nos anticiparon que, además de escuchar los grandes éxitos de aquella década, van a montar una gran pista de baile. ¡Ojo al prometedor cartel!

