¡¿Destrozó la canción?! Tunden a Nacho Casano tras interpretar “Amante Bandido” en La Academia VLA

Luego de quedar nominado en la primera semana de La Academia VLA, Nacho Casano interpretó “Amante Bandido”, un éxito de Miguel Bosé; Sylvia Pantoja criticó fuerte al actor argentino.

Venga La Alegría
TV Azteca

