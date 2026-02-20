Un año sin Daniel Bisogno... esta fue la última entrevista que nos concedió el conductor
Aun año de la partida de Daniel Bisogno, los conductores de Ventaneando recuerdan cómo era el conductor dentro y fuera del foro. A manera de homenaje, presentamos la última entrevista que realizamos a Daniel Bisogno, el 23 de abril 2024; fue cuando regresó a Ventaneando tras dos meses de permanecer hospitalizado. Así luchaba el conductor por recuperar su salud.