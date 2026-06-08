Alejandra Carvajal: La Gran Mancha de Basura del Pacífico ya alcanza dimensiones alarmantes y preocupa a expertos

Durante su participación, Alejandra Carvajal habló sobre la llamada Gran Mancha de Basura del Pacífico, una enorme acumulación de plásticos atrapados por corrientes oceánicas. Aunque no se trata de una isla sólida, concentra millones de fragmentos contaminantes en una extensión comparable al territorio mexicano. Expertos advierten que los microplásticos representan una amenaza creciente para la fauna marina y el equilibrio de los ecosistemas.

