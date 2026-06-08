La Pura Sabrosura descubre los esquites que están conquistando Tlalpan con suadero y más
Desde el clásico vaso de esquites hasta versiones con suadero, tuétano y camarón, este lugar sorprende a todos.
En La Pura Sabrosura visitaron un popular puesto de esquites en Tlalpan que ha conquistado a los amantes de los antojitos mexicanos. Además de la versión tradicional, ofrecen opciones con suadero, tuétano, camarón y otras especialidades. El vaso clásico cuesta 35 pesos, mientras que el esquite de suadero, considerado el favorito de la casa, alcanza los 70 pesos.