Venga La Alegría | Programa 8 de junio 2026 Parte 1 | El zafarrancho que se armó con Kenia Os, lo que reveló Danna rumbo a su cumpleaños y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 8 de junio 2026, parte 1: El zafarrancho que se armó con Kenia Os en el aeropuerto de la CDMX, Danna reveló cómo celebrará su cumpleaños 31, Alicia Villarreal revela que está lista para ser abuela, Sebastián Yatra alzó la voz contra el ‘hate’, aprendimos a detectar amistades tóxicas y cómo manejarlas y la receta de sopa de frijol de fideos con chorizo.

También, la reacción de Paola Durante a la nueva serie de Paco Stanley, las confesiones de Eduardo Yáñez sobre sus tratamientos estéticos y cómo lucir pestañas futboleras. Además, la explicación Con Peras y Manzanas sobre las pipas que explotaron en Puebla, otra mega fuga en Iztapalapa y el terremoto en Filipinas; y los mejores momentos de MasterChef 24/7 y lo que revelaron Lula y Arturo tras salir del reality. ¡Venga La Alegría!