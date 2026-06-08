Arturo y Lula rompen el silencio tras su eliminación de MasterChef 24/7: “Nos llevamos un gran aprendizaje”

Arturo y Lula de MasterChef 24/7 visitaron a Al Extremo tras convertirse en los más recientes eliminados de la competencia. Ambos coincidieron en que, más allá de los resultados, se llevan una experiencia llena de emociones, aprendizaje y crecimiento personal. Además, agradecieron el apoyo del público y destacaron la importancia de respaldar a todos los participantes que continúan en la contienda.

