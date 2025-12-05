inklusion logo Sitio accesible
¿Se equivocó con el fisiculturismo? Vanessa Guzmán busca regresar a la actuación

Vanessa Guzmán revela hasta dónde estaría dispuesta a llegar con tal de retomar su carrera como actriz; asegura que el fisicoculturismo le ha cerrado puertas.

Vanessa Guzmán levanta la mano y revela hasta dónde estaría dispuesta a llegar con tal de retomar su carrera como actriz. Según la actriz, su físico se ha malinterpretado por su pasión por el fisicoculturismo, al grado de cerrarle la puertas.

