¿Se equivocó con el fisiculturismo? Vanessa Guzmán busca regresar a la actuación
Vanessa Guzmán revela hasta dónde estaría dispuesta a llegar con tal de retomar su carrera como actriz; asegura que el fisicoculturismo le ha cerrado puertas.
TV Azteca
Vanessa Guzmán levanta la mano y revela hasta dónde estaría dispuesta a llegar con tal de retomar su carrera como actriz. Según la actriz, su físico se ha malinterpretado por su pasión por el fisicoculturismo, al grado de cerrarle la puertas.
