Cómo llegar al Festival Navidad Mexicana en CDMX: hay artesanías y comida deliciosa

El Festival Navidad Mexicana ya llegó a la CDMX y se ha convertido en una de las paradas favoritas para quienes buscan ambiente festivo, artesanías únicas y comida tradicional. Si planeas visitarlo, aquí te contamos cómo llegar y qué opciones tienes para disfrutar sin complicaciones de este evento lleno de sabor y espíritu navideño.

Según adelantaron los organizadores de esta celebración, la edición de este año en Ciudad de México combinará artesanía y gastronomía típica de la época. En esta oportunidad, se realizará durante los días 12, 13 y 14 de diciembre y se llevará a cabo en el histórico Museo Casa del Risco, situado en Plaza San Jacinto 15, San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón.

Esta ubicación fue seleccionada por su relevancia arquitectónica y su localización en uno de los barrios con mayor riqueza cultural del sur de la capital.

(ESPECIAL/CANVA) En Navidad hay un montón de lugares para pasarla en familia.

El acceso, que será gratuito, también ofrece la oportunidad de recorrer las calles y casonas de San Ángel, reconocidas por su historia durante el mes. Sin embargo, las adquisiciones en los diversos emprendimientos al interior o el consumo tendrán ciertos costos.

Estos son los horarios del Festival Navidad Mexicana en CDMX

Viernes 12: de 13:00 a 17:00 horas.

de 13:00 a 17:00 horas. Sábado 13: de 10:00 a 19:00 horas.

de 10:00 a 19:00 horas. Domingo 14: de 10:00 a 17:00 horas.

¿Qué hacer en el Festival Navidad Mexicana de CDMX?

En esta edición del Festival ‘Navidad Mexicana’, los asistentes podrán disfrutar de una selección de propuestas que se destacan por la creatividad y el sabor de la temporada. De acuerdo con los organizadores, los visitantes podrán:

