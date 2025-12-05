Cómo llegar al Festival Navidad Mexicana en CDMX: hay artesanías y comida deliciosa
Checa dónde queda y cómo será la nueva feria de Navidad que ya está confirmada en la Ciudad de México y todo lo que debes saber antes de asistir.
El Festival Navidad Mexicana ya llegó a la CDMX y se ha convertido en una de las paradas favoritas para quienes buscan ambiente festivo, artesanías únicas y comida tradicional. Si planeas visitarlo, aquí te contamos cómo llegar y qué opciones tienes para disfrutar sin complicaciones de este evento lleno de sabor y espíritu navideño.
Según adelantaron los organizadores de esta celebración, la edición de este año en Ciudad de México combinará artesanía y gastronomía típica de la época. En esta oportunidad, se realizará durante los días 12, 13 y 14 de diciembre y se llevará a cabo en el histórico Museo Casa del Risco, situado en Plaza San Jacinto 15, San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón.
Esta ubicación fue seleccionada por su relevancia arquitectónica y su localización en uno de los barrios con mayor riqueza cultural del sur de la capital.
El acceso, que será gratuito, también ofrece la oportunidad de recorrer las calles y casonas de San Ángel, reconocidas por su historia durante el mes. Sin embargo, las adquisiciones en los diversos emprendimientos al interior o el consumo tendrán ciertos costos.
Estos son los horarios del Festival Navidad Mexicana en CDMX
- Viernes 12: de 13:00 a 17:00 horas.
- Sábado 13: de 10:00 a 19:00 horas.
- Domingo 14: de 10:00 a 17:00 horas.
¿Qué hacer en el Festival Navidad Mexicana de CDMX?
En esta edición del Festival ‘Navidad Mexicana’, los asistentes podrán disfrutar de una selección de propuestas que se destacan por la creatividad y el sabor de la temporada. De acuerdo con los organizadores, los visitantes podrán:
- Comprar regalos y piezas decorativas exclusivas, incluyendo ornamentos de temporada, artículos de cerámica, textiles festivos y joyería mexicana.
- Conocer la obra de creativos provenientes de distintas regiones del país, cada uno con estilos y técnicas propias.
- Disfrutar una zona gastronómica con especialidades tradicionales de Navidad, preparada por cocineras y cocineros expertos en recetas como atole, buñuelos, tamales, ponche y otros platillos emblemáticos.
- Asistir en familia o con amistades, ya que el evento está pensado para todas las edades e intereses.