inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

"¡La bala pasó muy cerca!”, Vanessa Guzmán cuenta los detalles del incidente en su casa

Luego de que se diera a conocer la noticia de que la casa de Vanessa Guzmán habría sido irrumpida, la actriz contó con detalles qué fue lo que realmente sucedió.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Luego de que se diera a conocer la noticia de que la casa de Vanessa Guzmán habría sido irrumpida, la actriz contó con detalles qué fue lo que sucedió realmente y cómo la vida de su hijo pudo cambiar para siempre. Aquí los detalles.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×