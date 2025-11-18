"¡La bala pasó muy cerca!”, Vanessa Guzmán cuenta los detalles del incidente en su casa
Luego de que se diera a conocer la noticia de que la casa de Vanessa Guzmán habría sido irrumpida, la actriz contó con detalles qué fue lo que sucedió realmente y cómo la vida de su hijo pudo cambiar para siempre. Aquí los detalles.
