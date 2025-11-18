Pensión IMSS revela si adelanta último pago de diciembre por las vacaciones de Navidad

Comienza la cuenta regresiva para las vacaciones de Navidad, un evento que chicos y grandes esperan por igual gracias a la unión familiar que este sugiere. Ante ello, ¿te has preguntado si los trabajadores de la Pensión IMSS recibirán su último pago de diciembre antes de la fecha establecida?

La Pensión IMSS es un apoyo económico que el Seguro Social entrega a los trabajadores que en su momento formaron parte del organismo. Este se realiza de manera mensual, por lo que, en este cierre del año, queda solamente un depósito, el cual corresponde a diciembre del 2025.

¿Pago de la Pensión IMSS se adelanta por las vacaciones de Navidad?

Como sabes, el pago a los trabajadores que forman parte de la Pensión IMSS se realiza normalmente el primer día de cada mes, a menos que este caiga en fines de semana o en un día festivo, pues de ser así el mismo se recorre al 2 o al 3 como ha ocurrido en meses anteriores.

En ese sentido, y de acuerdo con lo establecido en el calendario de depósitos del Seguro Social para el año 2025, el pago de la Pensión para diciembre del 2025 no se adelantará a pesar de que se llevan a cabo las vacaciones de diciembre, una disyuntiva que miles de afiliados tenían desde hace varios días.

¿Qué sugiere esto? El pago de la Pensión IMSS, el cual será el último del año, se realizará el lunes 1 de diciembre; es decir, la fecha pactada con antelación. Este será el último pago que los trabajadores recibirán, mismo que podrán utilizar para realizar las ya conocidas compras navideñas.

¿La Pensión IMSS continuará en 2026?

A diferencia de lo que ocurre con otro tipo de pensiones, como la entregada por el Bienestar o el ISSSTE, todo haría indicar que la Pensión IMSS se mantendrá tal y como ha funcionado a lo largo del siguiente año; es decir, un monto mensual a cada uno de sus trabajadores o afiliados.