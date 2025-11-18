Así puedes identificar una llamada de fraude o estafa en WhatsApp

La evolución que WhatsApp ha tenido en México y el resto del mundo, al menos en los últimos cinco años, ha sido tan significativa que cada vez cuenta con más periodos de inseguridad, lo cual ha hecho que los ciberdelincuentes aprovechen esto para estafar a los usuarios.

Los fraudes y las estafas se han vuelto una constante en esta aplicación y lo anterior se debe a la forma en cómo nos podemos comunicar a través de ella. Ante este hecho, no está de más que conozcas la forma en cómo identificar que una llamada es fraude a través de WhatsApp.

¿Cómo identificar que una llamada es fraude a través de WhatsApp?

Existe una forma clara y concreta de identificar cuando una llamada de WhatsApp tiene tintes de estafa o fraude, pues la gran mayoría de estas son internacionales y cuentan con prefijos como 225, 353, 233 y, finalmente, 234. Estas llamadas han aumentado considerablemente a lo largo de estos años.

Te puede interesar: ¿Cómo editar los mensajes mediante WhatsApp?

Debido a ello, las autoridades correspondientes han advertido sobre el peligro de responder o, bien, devolver este tipo de llamadas, sobre todo cuando inician con estos prefijos. Vale mencionar que a esta práctica se le conoce como “estafa de llamada perdida”, pues es así como los ciberdelincuentes cometen fraude.

Y es que, de acuerdo con la Guardia Civil de España, los estafadores emplean códigos internacionales en las llamadas de WhatsApp que corresponden a países como Costa de Marfil, Albania, Nigeria y Ghana, lo cual ha hecho que este tipo de estafas aumenten dado que los usuarios no tienen noción de esta información, lo cual hace que devuelvan estas llamadas.

¿Cómo evitar caer en estafas por medio de WhatsApp?

Los ciberdelincuentes realizan llamadas desde estos números con el objetivo de que el usuario la devuelva y, con ello, activar un sistema de tarificación especial que incrementa el costo de la llamada. Por tal motivo, se recomienda memorizar estos prefijos y nunca contestar a ellos cuando te llegue una llamada de WhatsApp.