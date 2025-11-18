Así puedes calcular el aguinaldo 2025 si recibiste un aumento de sueldo

Comienza la cuenta regresiva para que las y los trabajadores al interior del país reciban finalmente la prestación correspondiente al aguinaldo, la cual se entrega durante las últimas semanas del año. En ese sentido, vale decir que existe un método para calcular cuánto dinero te deben entregar si recibiste un aumento de sueldo.

Erróneamente se cree que el aguinaldo es el mismo para la persona que lleva dos meses de trabajo que para quien lleva más de un año o, bien, para el o la trabajadora que tuvo un aumento de sueldo. Si este es tu caso, aquí conocerás el método para calcular el monto que te corresponde.

Así puedes calcular el aguinaldo si recibiste un aumento de sueldo

Lo primero que tienes que tener en cuenta es que tuviste dos salarios distintos a lo largo del año, el primero y el último actualizado con el aumento de sueldo. Una vez dicho esto, se debe multiplicar el salario diario con el número de días trabajados dividiendo el sueldo entre los 30 días del mes.

Te puede interesar: ¿Te pueden pagar el aguinaldo en especie?

Hecho esto, deberás multiplicar tu salario diario por 15 (días del aguinaldo) en el sector privado y 40 en el público. Recuerda que esta operación se realiza con el salario vigente al momento de realizar el cálculo; es decir, con el nuevo sueldo después del aumento del mismo.

Si cuentas con un sueldo variable, lo establecido por la Ley Federal del Trabajo indica el tema de la entrega del aguinaldo bajo el Artículo 89, mismo que contempla a quienes no tienen un salario fijo. Recuerda, entonces, que si tuviste la suerte de que te aumentaran el dinero, el aguinaldo se realiza con esta última actualización.

¿Qué personas recibieron el aguinaldo hace unos días?

A diferencia de lo que ocurre con otras personas, aquellos trabajadores afiliados que forman parte de la Pensión ISSSTE recibieron la primera parte de su aguinaldo hace unos días. La intención de esta movida fue que dichas personas tuvieran el dinero necesario para invertirlo durante El Buen Fin 2025.