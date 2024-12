Viloeta Isfel dice que sus padres podrían pisar la cárcel: “No puedo solapar un delito”

Desde hace varios meses, la actriz Violeta Isfel ha generado gran polémica con sus declaraciones debido a que ha contado detalles de su vida privada que sus seguidores y el público no se esperaban, como el que decidió alejarse de sus padres.

Violeta Isfel revela que su papá tuvo problemas de alcoholismo [VIDEO] Violeta Isfel revela que su papá tuvo problemas de alcoholismo en entrevista con Pati Chapoy, y comparte que salió de su casa a muy temprana edad.

Recordemos que la actriz ha hablado muchos veces de la complicada relación que tuvo con sus papás y recientemente dio a conocer qué hará si llegan a la cárcel, pues de acuerdo a las declaraciones que ella misma ha dado en el pasado sus acciones podrían tener grandes consecuencias.

Cabe mencionar que esta decisión le ha traído fuertes críticas a Violeta, ya que en México la familia es muy importante y alejarse de ella genera que la gente la juzgue sin saber el contexto.

Te puede interesar: Violeta Isfel cuenta cómo conoció a su compañero de vida

Por tales motivos, durante una reciente entrevista, Isfel aseguró que siempre apoyó a sus papás, desde que empezó a trabajar desde muy joven, al grado de comprarles una casa y después se compró una para ella:

“Para como yo lo viví, creo que no hay vuelta atrás, tristemente no la hay porque no pretenden cambiar esta situación y yo no puedo solapar un delito, no lo puedo hacer. Ellos están viviendo situaciones que si continúan, es un delito, podrían meterlos en la cárcel por sus propias decisiones mas no tengo nada que ver en lo absoluto con respecto a eso, por eso tomé distancia”, explicó Violeta.