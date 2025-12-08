¡Sí se puede! La viuda de Andrés García explica por qué sí podría vender ‘El Paraíso’

Margarita Portillo, viuda de Andrés García, aclaró por qué sí se podría vender la finca ‘El Paraíso’, propiedad del fallecido actor. Además, se pronunció sobre la polémica legal respondiéndole a Roberto Palazuelos, quien habría asegurado que no era posible la venta de la propiedad. ¡Ojo a lo que confesó sobre las cenizas de Andrés García!