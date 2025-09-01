¿Sin rencores? ¡Viviann Baeza acusó a Kristal Silva con Margarita McKenzie!
Desde la acusación de Viviann a Kristal, hasta los ‘desayunos’ de Luz Elena. Margarita McKenzie leyó el buzón de quejas y nuestros queridos conductores sufrieron las consecuencias. ¡Hasta se metió con ‘los perros’ de Kike!
