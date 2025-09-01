inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

¿Sin rencores? ¡Viviann Baeza acusó a Kristal Silva con Margarita McKenzie!

¡Hasta le tocó a ‘los perros’ de Kike! Desde la acusación de Viviann a Kristal, hasta los ‘desayunos’ de Luz Elena. Margarita McKenzie puso en jaque a nuestros conductores sufrieron las consecuencias.

Venga La Alegría
TV Azteca

