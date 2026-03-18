¡Opiniones divididas! Así se vivió el concierto de Christina Aguilera en CDMX
Aunque Christina Aguilera confundió el país donde estaba, encendió el Palacio de los Deportes en una noche de poder, voz y mucha actitud. ¡Así se vivió el concierto en la CDMX!
Christina Aguilera encendió el Palacio de los Deportes en una noche de poder, voz y mucha actitud. Aunque la rubia cantante confundió el país donde estaba, convirtió la noche en una gran celebración con espectaculares looks e increíbles coreografías. ¡Así se vivió el concierto de Christina Aguilera en la CDMX!