¡Así se vivió el tradicional encendido del árbol en TV Azteca!
La magia de la navidad llegó a TV Azteca con el tradicional encendido del árbol, evento encabezado por Ricardo Salinas Pliego y su hijo Benjamín. ¡No pierdas detalle!
TV Azteca
La magia de la navidad llegó a TV Azteca con el tradicional encendido del árbol, evento encabezado por Ricardo Salinas Pliego y su hijo Benjamín. De esta manera, la familia azteca dio la bienvenida a una de las épocas más bonitas del año con fuegos artificiales y la presentación del nuevo promocional navideño.
Galerías y Notas Azteca UNO