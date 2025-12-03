inklusion logo Sitio accesible
¡Así se vivió el tradicional encendido del árbol en TV Azteca!

La magia de la navidad llegó a TV Azteca con el tradicional encendido del árbol, evento encabezado por Ricardo Salinas Pliego y su hijo Benjamín. ¡No pierdas detalle!

La magia de la navidad llegó a TV Azteca con el tradicional encendido del árbol, evento encabezado por Ricardo Salinas Pliego y su hijo Benjamín. De esta manera, la familia azteca dio la bienvenida a una de las épocas más bonitas del año con fuegos artificiales y la presentación del nuevo promocional navideño.

