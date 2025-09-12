inklusion logo Sitio accesible
"¿Para qué los felicitas si son los que me andan matando?”, Yolanda Andrade arremete contra la revista que publicó que había muerto

Yolanda Andrade rompió el silencio y explicó por qué se enojó con Montserrat Oliver luego de que la conductora felicitara al medio que publicó que Yolanda había fallecido.

Yolanda Andrade rompió el silencio y explicó por qué se enojó con Montserrat Oliver luego de que la conductora felicitara a la revista que publicó que Yolanda había fallecido. Además, explicó su actual estado de salud y no descarta que sus enfermedades degenerativas podrían ser resultado de alguna ‘brujería’ o algo similar.

