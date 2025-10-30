inklusion logo Sitio accesible
¡Pasará 14 años en la cárcel! Yuri Breña, productor de televisión, fue sentenciado por corrupción de menores

Yuri Breña, productor de televisión, fue sentenciado a 14 años de prisión por el delito de corrupción de menores en contra de su hijastra. Aquí los detalles.

TV Azteca

Yuri Breña, productor de televisión, fue sentenciado a 14 años de prisión por el delito de corrupción de menores en contra de su hijastra. Aquí los detalles del proceso que inició formalmente en 2023, cuando ingresó a la cárcel tras ser denunciado por la madre de la víctima.

