¡Pasará 14 años en la cárcel! Yuri Breña, productor de televisión, fue sentenciado por corrupción de menores
Yuri Breña, productor de televisión, fue sentenciado a 14 años de prisión por el delito de corrupción de menores en contra de su hijastra. Aquí los detalles.
TV Azteca
Yuri Breña, productor de televisión, fue sentenciado a 14 años de prisión por el delito de corrupción de menores en contra de su hijastra. Aquí los detalles del proceso que inició formalmente en 2023, cuando ingresó a la cárcel tras ser denunciado por la madre de la víctima.
Galerías y Notas Azteca UNO