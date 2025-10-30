Conoce el Pueblo Mágico con un tianguis que tiene de todo para ofrecerte

Hasta el 03 de noviembre, podrás disfruta en Pátzcuaro, Michoacán, del Tianguis Artesanías y Oficios Ancestrales, donde puedes encontrar una variedad de productos bonitos y hechos a mano, ideales para el Día de Muertos.

En este sitio puedes encontrar todo tipo de elementos para el hogar, para decorar, para la cocina o incluso para vestirse en esta temporada de frío, con prendas tejidas y bordadas, entre otras cositas.

¿Cómo es el tianguis de Pátzcuaro Michoacán?

Este tianguis está ubicado en la plaza Vasco de Quiroga del Pueblo Mágico de Pátzcuaro, Michoacán. Allí se harán presente más de 350 expositores artesanos que son miembros de varias comunidades del estado.

El horario es de10 de la mañana a 21 horas. Los productos son múltiples, por lo que podrás encontrar muebles, elementos de cocina, vasijas y tazas de cerámica estilo talavera; bases para velas y cruces de barro vidriado de Santa Fe de la Laguna, entre otros elementos.

Debido a la fecha en la que estamos, puedes encontrar figuras de cráneos, calabazas y diademas de flores de cempasúchil. Puedes encontrar también puestos de comida para disfrutar.

¡Se acerca una de las celebraciones más bellas de México! 💀🧡 Día de Muertos 🕯️.



Cuatro destinos imperdibles para vivir esta tradición:

Michoacán conocido por la emblemática #NocheDeMuertos en #Pátzcuaro y #Janitzio, donde las familias pasan la noche en los panteones velando a… pic.twitter.com/eDHn2uuMTL — Webcams de México (@webcamsdemexico) October 30, 2025

Como mencionamos, el lugar está ubicado en Plaza Vasco de Quiroga, Centro, 61600 Pátzcuaro, Michoacán. Para quienes van en coche, la demora es de 3 a 5 horas, dependiendo si estás en el Edomex o la CDMX.

En el caso de que vayas en transporte público, puedes tomar un autobús en la terminal TAPO o en cualquiera que te quede cerca, con dirección a Pátzcuaro, con un costo desde 650 hasta 1200 pesos, dependiendo desde dónde vayas, y sí, el tiempo es el mismo que en coche.

También puedes tener en cuenta que este Pueblo Mágico cuenta con un lago precioso, plazas con arquitectura encantadora llamadas Gertrudis Bocanegra y también la de San Francisco. Por otro lado puedes disfrutar de cafeterías y gastronomía tradicional en los alrededores, ubicados entre calles empedradas y rústicas.

