“Nadie es monedita de oro”, Zoraida Gómez defiende a su hermano Eleazar y explica por qué no ha asistido a las Galas de La Granja VIP

Zoraida Gómez salió en defensa de su hermano Eleazar sobre los rumores de violencia contra su actual novia y se pronunció sobre las personas que lo juzgan por su pasado. Además, aplaudió su valentía de estar en La Granja VIP y anticipó que su hermano entiende que el reality es un juego en el que puede jugar distintos roles. Pero, ¿por qué no ha asistido a las galas de La Granja VIP? Así contestó la actriz.