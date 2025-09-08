Nacho Casano estrena look rumbo al arranque de la segunda temporada de La Academia VLA

Rumbo a la segunda temporada de La Academia VLA, el actor Nacho Casano tuvo un cambio de look totalmente radical. A días de que se estrene como cantante en el matutino de TV Azteca, el argentino compartió en redes sociales el proceso de transformación que vivió su cabello.

En su Instagram, Casano mostró que llegará a los foros de la televisión del Ajusco con la cabellera rubia, dejando la melena negra atrás. Ante ello, algunas de sus seguidoras aseguraron que con dicho cambio el actor se ‘rejuveneció’, mientras que otras destacaron que cualquier estilo ‘se le acomoda bien’.

Durante su presentación como uno de los participantes de La Academia VLA, el actor prometió a sus fans que dará lo mejor de él para no decepcionarles. “No tengo idea de qué va a pasar, sólo sé que me quiero divertir muchísimo”, externó.

¿Cuándo arranca la segunda temporada de La Academia VLA?

La segunda temporada de La Academia VLA dará inicio el próximo viernes 12 de septiembre. Hasta el momento, estos son los famosos que han sido los confirmados para el concurso del matutino de TV Azteca:



Daniela Parra (Actriz y cantante) Ime Tuñón (Actriz y cantante) Marcos Valdés (Actor) Nacho Casano (Actor) José de Jesús Aguilar (Sacerdote y actor) Ana Shopía (Cantante)

Cabe recordar que la primera entrega del concurso dejó una huella significativa en el matutino. Viviann Baeza se coronó campeona tras interpretar “Creo en mí”, superando a Ferka, quien emocionó con “No me queda más”.

Hasta ahora, los jueces confirmados de la segunda temporada de La Academia VLA son María del Sol, Nadia, Sylvia Pantoja y Kiko Campos, un cuarteto con trayectorias musicales y artísticas capaces de someter a prueba a cualquiera que se atreva a cantar frente a ellos.