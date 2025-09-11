¿Para que se usa el bicarbonato cuando tienes canas? Aquí la respuesta

Dentro de las necesidades de algunas personas existe una alta prioridad en tratar de mantenerse en buen estado para verse jóvenes. Sin embargo, en algún punto eso es imposible y por eso cuando las canas llegan, hay mucha incomodidad. En ese sentido, la gente recomienda ponerse bicarbonato de sodio en el cabello, pues esto ayuda a que los cabellos blancos luzcan sanos.

¿Para qué se usa el bicarbonato de sodio en el cabello con canas?

Dado que no existe la mínima intención de engañar a nadie, la aplicación del bicarbonato no servirá para quitarle el color y pigmentar de nuevo al tono natural el pelo de las personas. Sin embargo, ayudará a nutrir y darle un brillo importante a la cabeza de esas personas que ya empiezan a emblanquecer su vida con estos detalles propios de la edad.

Su función radica principalmente en:

Limpieza profunda del cuero cabelludo.

profunda del cuero cabelludo. Exfoliación suave que elimina células muertas.

suave que elimina células muertas. Control de exceso de grasa en el pelo.

de exceso de en el pelo. Control de tonos no deseados en el color de las canas.

¿Cómo se aplica el bicarbonato de sodio en las canas?

No hay ningún tipo de complicación mayúscula y será importante ser constantes en el aplicado. Y si no funciona en su totalidad, no estaría mal probar con otros remedios caseros. Sin embargo, estos son los pasos a seguir.

Mezclar una cucharada pequeña de bicarbonato de sodio con tres cucharadas pequeñas de agua tibia.

con tres cucharadas pequeñas de agua tibia. Esta pasta se colocará en el cabello húmedo, obviamente en la zona donde están las canas.

obviamente en la Se aplica un masaje suave entre 5 y 10 minutos.

entre Se recomienda usar acondicionador para evitar resequedad.

para evitar Esto se aplicará solamente una vez a la semana para proteger el cabello.

Y con cualquier complicación después de la aplicación de este método, lo ideal es suspenderlo de inmediato y acudir con un médico para entender qué provocó las molestias. Con esto se evitan daños más severos a la salud del cabello.