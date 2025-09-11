Maribel Guardia se prepara para depositar las cenizas de Julián Figueroa y seguir adelante

A dos años del fallecimiento de Julián Figueroa, Maribel Guardia ha decidido dar un paso importante en su proceso de duelo: separar las cenizas de su hijo y depositarlas en un nicho. La actriz de 66 años compartió los detalles durante una entrevista para el programa Ventaneando, donde también abordó rumores sobre su salud y su vida personal.

En la conversación, Maribel Guardia explicó que llevará los restos de Julián a una iglesia ubicada en el Pedregal. “Justo ayer fui a ver la carátula del nicho, estuve en la iglesia y creo que en estos días estaré haciendo el trámite para depositar las cenizas, si Dios quiere”, comentó. La actriz agregó que conservará una pequeña porción para sí misma, manteniendo un vínculo íntimo con su hijo.

¿Leucemia? Maribel Guardia rompió el silencio y habló de su estado de salud TV Azteca [VIDEO] Maribel Guardia asegura que ya está lista para depositar las cenizas de su hijo en una iglesia y habla de su estado de salud y los rumores de leucemia.

¿Cómo se encuentra Maribel Guardia tras los rumores sobre su salud?

Recientemente surgieron versiones que aseguraban que Maribel Guardia padecía leucemia. La actriz desmintió la información, asegurando que se encuentra “de poca madre”, salvo por un resfriado debido a su apretada agenda laboral. Maribel lamentó que se difundan noticias no verificadas que puedan generar preocupación innecesaria en sus seguidores.

¿Qué pasa con su matrimonio y vida personal?

Sobre los rumores de un romance con Emmanuel Orenday, la actriz fue clara: su matrimonio con Marco Chacón sigue sólido. “Mi marido es un tipazo. Cuando hay una relación tan sólida, eso es lo que vale: la confianza y el respeto que nos tenemos”, declaró. Sin embargo, Maribel Guardia evitó hablar del proceso legal que mantiene con su exnuera por la custodia de su nieto.

Maribel Guardia enfrenta esta etapa con fortaleza, equilibrando el recuerdo de Julián Figueroa con su salud, su familia y la tranquilidad de su vida personal, demostrando que, incluso en medio del duelo, es posible avanzar con dignidad y claridad.