¿Un perro es solo una mascota o es parte de la familia?
Este domingo en Venga la Alegría fin de semana, y platicamos de los angelitos de 4 patas que han llegado a nuestras vidas para iluminarlas, los perros.
¿Los perros son mascotas o son parte de la familia? Los conductores hablaron de esos angelitos de cola y cuatro patas que han llegado a su vida y han demostrado que ellos son más que solo mascotas, son miembros importantes de la familia.
