Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

Venga La Alegría Fin De Semana |Alfredo Adame el primer Granjero de la Granja VIP

Alfredo Adame es confirmado como el primer Granjero que llega a la Granja VIP y los conductores de Venga La Alegría Fin De Semana celebraron la decisión.

Hugo Pantoja
Venga La Alegría
De manera oficial se reveló quién será el primer Granjero que llegará a la Granja VIP y no es otro que Alfredo Adame, lo que ha comenzado a encender las redes y comentarios, pues Alfredo es sin lugar a duda un personaje único que dará mucho de qué hablar.

Venga La Alegría Fin de Semana
