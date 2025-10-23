Nominados en La Granja VIP: se enciende la rivalidad entre “El Patrón”, Sandra Itzel, Lis Vega y Eleazar Gómez

La tensión crece dentro de La Granja VIP. Tras una asamblea llena de miradas, reclamos y estrategias, se reveló quiénes son los cuatro nominados de la semana, y el público ya puede comenzar a votar para decidir quién continúa en la competencia.

Los primeros en quedar en riesgo fueron Lis Vega y Eleazar Gómez, quienes ya estaban nominados desde el inicio de la semana. Pero la segunda parte de la asamblea trajo una nueva dosis de drama: un enfrentamiento frente a frente donde los participantes tuvieron que dar la cara y nominar directamente a uno de sus compañeros.

En ese tenso momento, los granjeros dejaron al descubierto sus verdaderas posturas y estrategias, provocando que los nuevos nominados fueran Sandra Itzel y “El Patrón” Alberto del Río, quienes no pudieron evitar ser señalados por sus compañeros. Las reacciones fueron inmediatas: Sandra no ocultó su sorpresa ante las palabras de Lis, mientras que “El Patrón” defendió su posición con la fuerza y el carácter que lo distinguen.

Así, la lista final de nominados quedó conformada por Lis Vega, Eleazar Gómez, Sandra Itzel y Alberto del Río “El Patrón”, cuatro personalidades fuertes que han dado mucho de qué hablar en La Granja VIP.

Ahora, el destino de cada uno está en manos del público. A partir de este momento ya puedes votar en la app oficial y el sitio web de La Granja VIP para salvar a tu favorito. Cada usuario cuenta con 10 votos diarios, y además puede obtener 10 votos extra .

¿Quién logrará quedarse una semana más? ¿Seguirá el reinado de “El Patrón”? ¿Sandra Itzel se ganará el cariño del público? ¿O Lis y Eleazar lograrán mantenerse firmes?