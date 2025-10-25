¡Magia, disfraces y pócimas en La Granja VIP! El relax llega con una fiesta de temática especial

Este Viernes de Traición en La Granja VIP terminó con Lis Vega salvada, Alfredo Adame en la placa de nominados otra vez y una fiesta muy especial para disipar todas las tensiones de la semana: ¡entérate de todos los detalles de la temática elegida para la convivencia de este 24 de octubre!

¿Qué temática se organizó para la segunda fiesta semanal de La Granja VIP?

Durante su enlace totalmente en vivo con los granjeros, el conductor Adal Ramones reconoció que esta semana fue súper pesada para ellos y, por eso, los invitó a disfrutar de un momento de sana convivencia con una fiesta de temática de... ¡hechiceros!

¡Así es! Los disfraces, las pócimas, la magia y tal vez hasta los conjuros formaron parte de los ingredientes de esta segunda fiesta semanal de La Granja VIP que permitió que los granjeros disfrutaran de unos minutos de relax luego de una jornada marcada por las malas noticias.

Luego de unos minutos de pausa en el que los granjeros aprovecharon para vestirse de hechiceros con capas largas y prendas de temática medieval, todos salieron al patio de La Granja VIP para llevarse una sorpresa muy agradable.

En medio de la luz de las velas, comida deliciosa, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, decoraciones con imitación de telaraña y frascos con temática de magia, las celebridades se olvidaron de todos sus roces y aprovecharon para reírse de las ocurrencias de Alfredo Adame, quien por cierto tomó la noticia de su nueva nominación con mucha calma.

El momento tenso de la noche llegó cuando Alfredo Adame se animó a burlarse de... ¡el corte de pelo de “El Patrón”!, un pequeño chiste que no llegó a mayores y que desató una ola de carcajadas en la mesa.

“Nada más por eso te volví a nominar”, bromeó “El Patrón”, mientras que Kim Shantal se animó a preguntarle al “Golden boy” cuando se comenzarían a pelear: “Ahorita se vería muy vengativo, muy ardido”, respondió Adame muy prudente.

El ambiente en la fiesta con temática de hechiceros que se organizó al interior de La Granja VIP no pudo estar mejor: las risas y las bromas superaron a las confrontaciones y ahora sólo queda esperar a la Gala de Eliminación del domingo.

¿Cómo quedaron los nominados de la segunda semana tras la traición de “El Patrón”?

Luego de que Alberto del Río “El Patrón” decidiera sacar a Lis Vega de la placa de nominados y poner a Alfredo Adame en su lugar, las 3 celebridades que están en la zona de riesgo son:

Sandra Itzel

Eleazar Gómez

Alfredo Adame

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces visita la página web oficial de TV Azteca , así como su aplicación; otra opción es verlas a través de la plataforma de streaming Disney+: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: