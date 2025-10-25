¿Nuevo en La Granja VIP? Te explicamos los términos que debes conocer para entenderle

Muy probablemente ya viste los memes o escuchaste una conversación sobre el chismecito que se ha presentado en La Granja VIP. Pero, si no estás familiarizado con el reality show de TV Azteca, sus reglas y principales dinámicas, aquí te explicamos los términos básicos que debes entender.

Glosario de La Granja VIP: los términos y palabras que debes conocer

1. Roles de La Granja VIP

Granjeras y granjeros . Son las celebridades que participan en este reality show. Ellos están compitiendo por 2 millones de pesos que se entregarán como premio.

. Son las celebridades que participan en este reality show. Ellos están compitiendo por 2 millones de pesos que se entregarán como premio. Peones . Cada semana, a 4 granjeros se les asigna este rol por votación de sus compañeros. Los peones duermen en El Granero, se bañan al aire libre y se levantan más temprano que los demás para cumplir sus labores matutinas: recolectar huevos de gallina, ordeñar vacas y preparar el desayuno para todos.

. Cada semana, a 4 granjeros se les asigna este rol por votación de sus compañeros. Los peones duermen en El Granero, se bañan al aire libre y se levantan más temprano que los demás para cumplir sus labores matutinas: recolectar huevos de gallina, ordeñar vacas y preparar el desayuno para todos. El Capataz . Cada semana, un granjero obtiene este rol mediante una competencia. El Capataz es quien asigna los roles de trabajo que tendrán sus compañeros, los supervisa y gestiona las labores de la granja. De su capacidad de organización y poner orden, depende que todo marche en orden y los granjeros obtengan su presupuesto completo de la semana.

. Cada semana, un granjero obtiene este rol mediante una competencia. El Capataz es quien asigna los roles de trabajo que tendrán sus compañeros, los supervisa y gestiona las labores de la granja. De su capacidad de organización y poner orden, depende que todo marche en orden y los granjeros obtengan su presupuesto completo de la semana. El Mayoral. Solo hay una persona en este rol, y es el Tío Pepe. Él es experto en las labores del campo y cuidado de animales, por lo que supervisa el trabajo de todos los granjeros. Su evaluación, que incluye calificar la labor de El Capataz, determina el presupuesto que tendrán los granjeros.

2. Dinámicas de cada día en La Granja VIP