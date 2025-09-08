Venga La Alegría Fin De Semana | Descendientes de China cuentan cómo llegó su cultura a México y sobre la sinergia que hoy en día forma parte de la sociedad mexicana
Conoce la historia de como fue que la gente proveniente de China se ha forjado un hogar en México.
Con invitados especiales, se mostró como se realiza una tradicional ceremonia del té, acompañada de historias y nostalgia que narran cómo la cultura de China se hizo lugar en la sociedad mexicana a lo largo de los años e invitar a los televidentes a conocer más en una exposición sobre la cultura china en la CDMX.
Galerías y Notas Azteca UNO