Ventaneando celebra 26 años como el programa número uno de espectáculos.

Se dice fácil, pero lograr 26 años siendo el programa de espectáculos número uno es un reto que solo Ventaneando puede lograr bajo el liderazgo de nuestra querida Pati Chapoy.

Este sábado, el equipo de nuestro programa está de manteles largos con un nuevo aniversario más de vida, por lo que el día de ayer, viernes 21 de enero de 2022, tuvimos la especial visita de Ricardo Salinas Pliego, quien felicitó a todo el equipo por su permanencia en el gusto de los televidentes mexicanos que cada tarde nos sintonizan desde hace ya más de un cuarto de siglo.

Durante la emisión, hubo enlaces con distintas estrellas que desearon lo mejor a Ventaneando por este majestuoso aniversario, entre ellas Eugenio Derbez, Jaime Camil y Kate del Castillo, quienes además destacaron el profesionalismo y calidad de cada uno de nuestros conductores.

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Nuestra querida Pati Chapoy recuerda duros momentos en Ventaneando

A pesar del éxito de Ventaneando, no todo ha sido “miel sobre hojuelas”, pues en su momento TV Azteca y Televisa tuvieron un gran conflicto debido al trabajo que desempeñó nuestra querida Pati Chapoy.

“Estos 26 años de Ventaneando tienen una historia y una que a veces damos a conocer. No nos ufanamos de ella en cuanto a que sucedió sino a cómo logramos pasar ese bache terrible porque cuando sale Ventaneando resulta que pisamos callos”, expresó la presentadora.

Ricardo Salinas Pliego recordó junto a la periodista, cómo la competencia la quiso meter a la cárcel en 1997 bajo el argumento de que habían robado sus imágenes y videos. Pati Chapoy recuerda aquel eisodio como un momento “de terror”; no obstante recordaron lo importante que es el tema de la libertad de expresión.

Al vencer a Televisa en el pleito legal, hoy se puede hacer uso de la Ley de Crestomatía libremente no solo en Ventaneando, sino en diversos programas de televisión.

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