La abogada de Alicia Villarreal detalla que emprenderán un proceso legal contra Francisco Cantú por ciberacoso
TV Azteca
Mariel Colón, abogada de Alicia Villarreal, será telonera en el concierto que la cantante de regional ofrecerá en Los Ángeles. Por su parte, la abogada detalló el proceso legal que emprenderá contra Francisco Cantú por ciberacoso y otros delitos.
