Exclusiva: Adal Ramones atribuye la salida de Azalia de La Granja VIP a su enfrentamiento con Rafa Mercadante
La Granja VIP vive una de sus eliminaciones más intensas. Aquí un resumen de todo lo que se vivió antes y después de la salida de Azalia.
Tras una semana llena de tensión y encontronazos, Azalia se convirtió en la nueva eliminada de La Granja VIP Segunda Temporada. El Conductor Adal Ramones atribuye su salida a su enfrentamiento con Rafa Mercadante. Aquí te compartimos cómo se vivió la gala y te compartimos un resumen con todo lo que sucedió antes y después de la eliminación de Azalia.