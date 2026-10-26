Exclusiva: Adal Ramones atribuye la salida de Azalia de La Granja VIP a su enfrentamiento con Rafa Mercadante

Tras una semana llena de tensión y encontronazos, Azalia se convirtió en la nueva eliminada de La Granja VIP Segunda Temporada. El Conductor Adal Ramones atribuye su salida a su enfrentamiento con Rafa Mercadante. Aquí te compartimos cómo se vivió la gala y te compartimos un resumen con todo lo que sucedió antes y después de la eliminación de Azalia.