Ventaneando | Programa completo 26 de octubre de 2026

No te pierdas lo último del espectáculo. Mira el programa completo de Ventaneando hoy, lunes 26 de octubre. Tenemos exclusivas sobre el caso contra Ramón Ayala Jr., el baby shower de Melenie Carmona y la presentación de Tatiana en La Maraka, así como notas del día y mucho más. ¡Entérate de lo último de la farándula! ¡Dale play!