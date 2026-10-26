“Se está metiendo en camisa de once varas”; Laura Zapata se lanza contra la serie de Timbiriche tras sugerir que su madre era ambiciosa

Laura Zapata se lanza contra la serie de Timbiriche y espera que su hermana Thalía reaccione a las sugerencias que hicieron sobre su madre; pues la retrataron como una persona ambiciosa, que motivó su romance con Alfredo Díaz Ordaz por interés. La actriz también aplaudió que los secuestrados de Irán Castillo hayan sido sentenciados a 10 años del suceso y dijo no saber si uno de sus secuestradores ha logrado un avance en su petición de libertad condicional.