Exclusiva: Tatiana recuerda cómo fue alzar la voz ante Andrés Puente y se lanza contra la nueva serie de Timbiriche

Tatiana aplaudió los cambios legales que han propiciado los casos como el de Sasha Sokol y recordó cómo fue alzar la voz contra la violencia que sufrió junto a su expareja, Andrés Puente: “Es importante mostrar un precedente”. Bajo esta línea, la Reina de los Niños se mostró en contra de la nueva serie biográfica sobre Timbiriche, al igual que Johnny Lozada, con quien se presentó en La Maraka en la Ciudad de México.