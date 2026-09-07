“Aquí vinieron a ensuciarse las manos y así va a ser”; ¡Adal Ramones rompe el silencio tras el estreno de La Granja VIP Segunda Temporada!

¡Ya es oficial! La Granja VIP Segunda Temporada ha dado inicio. Al término del gran estreno, las cámaras de Ventaneando hablaron en exclusiva con Adal Ramones, quien no hizo más que elevar las expectativas en torno al show: “Imagínate lo que viene… ¡Aquí vinieron a ensuciarse las manos y así va a ser!”. El conductor del aclamado reality también se mostró alegre ante la inclusión de nuestro querido Pedro Sola al programa, quien se une como Ayudante del Capataz.