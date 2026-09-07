El mensaje de Antonella, hija de Ivonne Montero, tras el ingreso de su madre a La Granja VIP Segunda Temporada: “La voy a extrañar mucho”

La Granja VIP Segunda Temporada ha dado inicio. Entre los Granjeros de esta nueva entrega se encuentra Ivonne Montero, quien fue despedida por su hija, Antonella, antes de ingresar al reality. En exclusiva para Ventaneando, la pequeña nos cuenta cuál fue el mensaje que le dio a su madre previo a su ingreso. También platicamos con Pablo, hijo de María Karunna.