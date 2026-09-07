"¡Patética!”, Manelyk le grita a Niurka tras su primer desplante en La Granja VIP Segunda Temporada
¿Enemigos cerca en La Granja VIP? Luego de un incómodo abrazo entre Ivonne Montero y Niurka, la actriz cubana hizo un desplante a Manelyk, quien no dudó en reaccionar.
A tan sólo unas horas del estreno de La Granja VIP Segunda Temporada, Niurka e Ivonne Montero, a petición de los granjeros, se dieron un abrazo haciendo las paces, aunque se notaron visiblemente incómodas. Por su parte, Manelyk reaccionó a un desplante de Niurka y no titubeó para lanzarle un peculiar insulto. Finalmente, Fernando Lozada bromeó con la cercana relación que ahora tiene con Alfredo Adame.