¡Es una historia de celebración! Alejandro Speitzer revela los retos al protagonizar ‘Cruise’
Alejandro Speitzer nos visitó para contarnos de ‘Cruise: Mi última noche en la tierra’, el monólogo que protagoniza; reveló sus impresiones en este reto.
Alejandro Speitzer nos visitó en el foro para contarnos de ‘Cruise: Mi última noche en la tierra’, el monólogo que protagoniza. Además de platicarnos de qué va la historia que gira en torno a la comunidad LGBTIQ+, confesó sus impresiones en este nuevo e interesante reto actoral.
