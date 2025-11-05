inklusion logo Sitio accesible
¡Es una historia de celebración! Alejandro Speitzer revela los retos al protagonizar ‘Cruise’

Alejandro Speitzer nos visitó para contarnos de ‘Cruise: Mi última noche en la tierra’, el monólogo que protagoniza; reveló sus impresiones en este reto.

Alejandro Speitzer nos visitó en el foro para contarnos de ‘Cruise: Mi última noche en la tierra’, el monólogo que protagoniza. Además de platicarnos de qué va la historia que gira en torno a la comunidad LGBTIQ+, confesó sus impresiones en este nuevo e interesante reto actoral.

